Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скрепами с ноги в грудь девчонке

Скрепами с ноги в грудь девчонке

Ходит по телеге ролик, в котором старшеклассник бьет ногой в грудь девушке - однокласснице. Много возмущений в адрес правоохранительных органов.

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Комментарии
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Галина Друзина
Разве за это наши бойцы сейчас сражаются, чтоб иигранты хозяйничали в России.
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13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Надо директрису поставить на место девочки и пусть мутант также её стукнет. Может это чмо научится выгонять быдло.
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10 час.
Игорь Васиков
Надо отца этого барашка сначала хорошо отхуя..ить, а потом семейку домой в кишлак.
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9 час.

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