Скрепами с ноги в грудь девчонке

Галина Друзина Разве за это наши бойцы сейчас сражаются, чтоб иигранты хозяйничали в России.

ВУ Варлам Устрялов Надо директрису поставить на место девочки и пусть мутант также её стукнет. Может это чмо научится выгонять быдло.