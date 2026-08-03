Художники нарисовали "пляску смерти"

Нидерландский художник, аниматор и режиссер Хиско Хюлсинг представил анимационную короткометражку «Пляска смерти» (Danse Macabre), которую он описывает как «апокалиптический кошмар» о войне, разрушении и смерти.
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