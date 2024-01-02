Полковник СБУ Стариков заявил, что РФ с помощью спутников перехватит ракеты ВСУ

Полковник в отставке Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Россия создает над Украиной мощную группировку спутников, которая позволит осуществить перехват всех западных ракетных комплексов, имеющихся у Киева.
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