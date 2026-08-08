Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Предатели России из "Артподготовки" - сколько их? 250 уже задержаны...

Предатели России из "Артподготовки" - сколько их? 250 уже задержаны...

Российские спецслужбы вскрыли крупнейшую подпольную террористическую сеть, обвинение предъявлено еще одному участнику запрещенной организации "Артподготовка".

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Комментарии
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Гарий Щерба
УЖАС , сколько же  ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ ....!!!
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