Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Флюр Сайгафаров
    И при чем здесь Пётр Великий, какое отношение он имеет к РВСН?В Филиале Военной...
  • А Кудасов
    А в самой Академии РВСН тоже прапорщиков готовят? Здорово, прапорщик с академическим образованием. Новаторы, было учи...В Филиале Военной...
  • Россиянин
    Интересно, а у Шевцовой лампасы есть?Замминистра оборо...

В Якутии возбуждено уголовное дело по присвоению денежных средств, направленных клиентом на туристический отдых

Следователем ОМВД России по Оленекскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх