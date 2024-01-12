В Нижнем Тагиле проверят водителя маршрутки после нападения на школьницу

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала процессуальную проверку после инцидента с водителем маршрутки, который оскорбил несовершеннолетнюю пассажирку, порвал ей куртку и вытолкнул из автобуса.
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