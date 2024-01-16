«Мы не хотим»: российские бойцы сделали шокирующую находку в зоне СВО

На артемовском направлении позиции противника усеивают минами военные инженеры. Военнослужащие успевают не только обстреливать заданные квадраты, но и переделывать добытые в бою трофеи, чтобы потом использовать их против боевиков.
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