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«Мы не хотим»: российские бойцы сделали шокирующую находку в зоне СВО

«Мы не хотим»: российские бойцы сделали шокирующую находку в зоне СВО

На артемовском направлении позиции противника усеивают минами военные инженеры. Военнослужащие успевают не только обстреливать заданные квадраты, но и переделывать добытые в бою трофеи, чтобы потом использовать их против боевиков.

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