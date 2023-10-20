Разрешено ли в праздник Трифона Вятского, Пелагеи Антиохийской и апостола Иакова Алфеева 21 и 22 октября работать на огороде, ходить кладбище Алёна ЮрьеваКаждый год, в середине октября, православные христиане по всему миру отмечают дни памяти святых Трифона Вятского, Пелагеи Антиохийской и апостола Иакова Алфеева.
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