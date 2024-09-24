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Военное обозрение

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The Times заявляет, что ВСУ сбили российский самолёт А-50 якобы с помощью старой советской ЗРС С-200, а не современного ЗРК Patriot

The Times заявляет, что ВСУ сбили российский самолёт А-50 якобы с помощью старой советской ЗРС С-200, а не современного ЗРК Patriot

Российское Минобороны официально не сообщало о потере самолетов ДРЛОиУ.

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