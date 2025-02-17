Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Повторение пройденного

Повторение пройденного

8 июля 1709 года* возле небольшого городка Полтава решилась судьба Северной войны. В ходе состоявшегося здесь сражения и последующего преследования шведская полевая армия прекратила своё существование.

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