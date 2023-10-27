Украинского шпиона задержали за сбор данных о позициях ВС РФ

ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона, собиравшего данные о позициях ВС РФ В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона, собиравшего данные о позициях Вооруженных сил (ВС) России.
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