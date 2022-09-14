Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского МИД.