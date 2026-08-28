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Индекс гособлигаций России снизился на 0,1%

Индекс гособлигаций России снизился на 0,1%

Индекс гособлигаций снизился на 0,1%, падение показали наиболее ликвидные ОФЗ разных серий. Ключевым бенчмарком для рынка ОФЗ является индекс RGBI, который учитывает весь спектр государственных долговых бумаг.

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