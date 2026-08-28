Индекс гособлигаций России снизился на 0,1%

Индекс гособлигаций снизился на 0,1%, падение показали наиболее ликвидные ОФЗ разных серий. Ключевым бенчмарком для рынка ОФЗ является индекс RGBI, который учитывает весь спектр государственных долговых бумаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии