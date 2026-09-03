БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Девальвация или стабилизация? Рубль встречает осень в подавленном состоянии

Девальвация или стабилизация? Рубль встречает осень в подавленном состоянии

Национальная валюта стремится к отметке 100 за доллар. Как обещал Греф Георгий Смирнов Фото: Artem Priakhin/SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS Материал комментируют: Александр Разуваев Василий Колташов Летом российская валюта переживает затяжное ослабление: с начала июня она подешевела к доллару почти на 20%.

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