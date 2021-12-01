Новый учебный год ВДВ проведут под девизом «Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы»

Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки воинских частей и подразделений под девизом: «Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы».
Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки воинских частей и подразделений под девизом: «Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы».
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