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Новый учебный год ВДВ проведут под девизом «Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы»

Новый учебный год ВДВ проведут под девизом «Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы»

Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки воинских частей и подразделений под девизом: «Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы».

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