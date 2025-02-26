Сюрреалистический хоррор Post Trauma отправит немолодого кондуктора в мир кошма...

Сюрреалистический хоррор Post Trauma отправит немолодого кондуктора в мир кошмарных монстров, причём уже скоро — новый трейлер раскрыл дату выходаИздательство Raw Fury и разработчики из испанской студии Red Soul Games объявили новую дату выхода сюрреалистического хоррора Post Trauma, вдохновлённого классикой жанра.
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