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Царьград

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Спасатели в Непале ищут Анну Пак после наводнения

Спасатели в Непале ищут Анну Пак после наводнения

Анна Пак, русская туристка, пропала в Непале после наводнения. Спасатели, совместно с китайской полицией и консульством, продолжают её поиски.

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