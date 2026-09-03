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Техника Фредди Крюгера: как избавиться от навязчивых мыслей

Техника Фредди Крюгера: как избавиться от навязчивых мыслей

Метафора из «Кошмара на улице Вязов» — Фредди Крюгер силен, пока его боятся — нашла свое отражение в психологии.

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