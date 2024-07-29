⚛️ В сочинской гимназии №6 откроют кванториум Место, где дети и подростки 5-18 лет смогут заниматься инженерно-технической и научно-исследовательской деятельностью.
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⚛️ В сочинской гимназии №6 откроют кванториум Место, где дети и подростки 5-18 лет смогут заниматься инженерно-технической и научно-исследовательской деятельностью.