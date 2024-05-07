Google создала ИИ-инструмент для быстрого реагирования на киберугрозы Google пред...

Google создала ИИ-инструмент для быстрого реагирования на киберугрозыGoogle представила новое решение в сфере кибербезопасности Threat Intelligence, которое позволит клиентам «получать ценную информацию и защищать корпоративную IT-инфраструктуру от угроз быстрее, чем когда-либо прежде», используя аналитические данные подразделения кибербезопасности Mandiant, службы анализа угроз VirusTotal в сочетании с возможностями ИИ-модели Gemini AI.