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Контрафронт

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Камерун: В утренние часы в Бамбуи, к северо-востоку от Бамеды, северо-западный регион, произошла...

Камерун: В утренние часы в Бамбуи, к северо-востоку от Бамеды, северо-западный регион, произошла сильная артиллерийская стрельба, что привело к остановке транспортного и дорожного движения.

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