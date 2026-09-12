Камерун: В утренние часы в Бамбуи, к северо-востоку от Бамеды, северо-западный регион, произошла сильная артиллерийская стрельба, что привело к остановке транспортного и дорожного движения.
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