Семейная ипотека продлена на шесть лет: важные изменения для семейных пар Ирэн ОрлонскаяВ ходе заявления, президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной семейной ипотеки до 2030 года.
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