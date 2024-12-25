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"Ъ": натуральные продажи виски выросли в России почти на 20%

"Ъ": натуральные продажи виски выросли в России почти на 20%

Объем производства вискового дистиллята в России в январе - ноябре вырос на 61% относительно аналогичного периода 2023 года, до 1,21 млн декалитров, написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщения участников рынка.

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