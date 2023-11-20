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«Филадельфия» одержала 5-ю победу подряд и идет 2-й в Столичном дивизионе

«Филадельфия» обыграла «Коламбус» (5:2) в чемпионате НХЛ. «Флайерс» одержали 5-ю победу подряд и после 18 матчей с 21 очком занимают 2-е место в Столичном дивизионе, отставая от «Рейнджерс» на 4 балла.

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