Прикрытие для Кахидзе: экс-сотрудник РЖД прикрылся ширмой?

Стоило УтроNews вскрыть связи Кахидзе с европейскими бизнесменами из не дружественных России стран, как один из активов бывший чиновник слил доверенному лицу, которое ранее засветилось в мутных историях, в том числе с госконтрактами.
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