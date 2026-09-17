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Мировое обозрение

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В Польше объявили воздушную тревогу и поднимали авиации из-за дрона у КПП «Яготин»

В Польше объявили воздушную тревогу и поднимали авиации из-за дрона у КПП «Яготин»

Вечером 17 сентября Польша на несколько часов оказалась в состоянии повышенной боевой готовности. Поводом стал мощный взрыв, прогремевший по другую сторону границы — на Волыни, в районе украинского пункта пропуска «Ягодин».

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