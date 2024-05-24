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Телеграмм: участники группы «Аигел», написавшие песню для сериала «Слово пацана», перешли на другую сторону

Телеграмм: участники группы «Аигел», написавшие песню для сериала «Слово пацана», перешли на другую сторону

"Слово пацана. Кровь на асфальте". Фото: dzen.ruПопулярная группа «Аигел», чья песня «Пыяла» стала официальным саундтреком к скандальному сериалу «Слово пацана», решили выступить на концерте в поддержку «политзаключенных в России».

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