Они не просто боролись за равноправие всю жизнь, но и сумели вдохновить на это миллионы женщин.

К сожалению, история заставила женщин постоянно доказывать свою ценность и независимость. Феминистская мысль зародилась в 1792 году, когда британская писательница и философ Мэри Уолстонкрафт опубликовала книгу «Защита прав женщины», в которой она .
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