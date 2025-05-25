Они не просто боролись за равноправие всю жизнь, но и сумели вдохновить на это миллионы женщин.

﻿﻿К сожалению, история заставила женщин постоянно доказывать свою ценность и независимость. Феминистская мысль зародилась в 1792 году, когда британская писательница и философ Мэри Уолстонкрафт опубликовала книгу «Защита прав женщины», в которой она .