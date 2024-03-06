«Бавария» первой забила 100 голов в матчах 1/8 финала ЛЧ

«Бавария» разгромила «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1). Второй гол мюнхенцев в исполнении Томаса Мюллера стал их 100-м мячом на этой стадии турнира – «Бавария» первой в истории Лиги чемпионов достигла этой отметки.