Скандальный священник РПЦ назвал бездетных россиян «развратными сусликами»

Споры на форуме -... в последнее время слышны голоса чайлдфри, которые открыто говорят о своем нежелании становиться родителями, а некоторые женщины признаются, что жалеют о том, что родили детей...Потому что из-за детей они не смогли сделать карьеру , не смогли жить более активно и интересно. КОММЕНТАРИЙ -Статья правдивая... Хорошо , что пишут правду о том , что есть такие выродки... Точно так , как есть ненормальные люди... Вполне здоровые физически... Но они мечтают ...ампутировать себе ЗДОРОВУЮ ногу или руку... Врачи им отказывают в членовредительстве... Так они сами засовывают свою здоровую ногу в жидкий азот... И отмораживают себе конечность... Много таких случаев... Вот такое у них патологическое наваждение. *навязчивость*... Всякие есть женщины и мужчины! Очень хорошо , что женщины , не желающие рожать ... В результате эволюции вымирают... То есть не оставляют потомства... И так прекращается этот пустой эгоистичный вид... На земле под солнцем остаются нормальные желающие рожать женщины. ** Правду полезно знать молодым мужчинам ... Что им , возможно , попадется такая странная жена , не желающая рожать...

ВА

Владимир Акулов

МАЛО РОЖАЮЩИЕ ... Поскольку люди очень ленивые и не хотят тяжело работать ... *Работа* по ЗАЧАТИЮ детей ... То есть секс на уровне инстинкта сопровождается наслаждением... А на духовном уровне - любовью... Которая привязывает к объекту страсти... ИДЕАЛИЗИРУЕТ этот объект... И влюбленный не замечает недостатков любимого... Вот и получается : *Любовь зла ... Полюбишь и козла*... От любви и сексуальной похоти - от этого хитрого обмана ПРИРОДЫ - и рождаются дети... Раньше , в древности люди не умели предохраняться от беременности... Но всегда хотели секса ... Как хотели дышать... Поэтому каждый половой акт очень часто приводил к рождению детей... Рождаемость была высокая... Сейчас пары детородного возраста знают много способов предохранения от беременности... И умеют отделять УДОВОЛЬСТВИЯ СЕКСА от тяжелого ТРУДА по рождению и воспитанию детей... Сейчас молодежь и взрослые превратили секс в сексуальную игрушку...Отделили УДОВОЛЬСТВИЯ от ДЕТОРОЖДЕНИЯ ... Это похоже ... Как если бы всё время только получать УДОВОЛЬСТВИЕ от спуска со снежной горы на лыжах...Без тяжелого труда карабкаться на вершину горы ! Это похоже ... Как если бы только собирать прекрасный урожай с тучных полей... Но без тяжелого труда по возделыванию этих полей... Это все равно , как не работать , но хорошо кушать...Это опасный обман ПРИРОДЫ и КОСМОСА...За который надо платить... Не удивительно , что рождаемость падает ... К чему это приведет? Те * чайлдфри*, которые не хотят детей , - просто перестанут плодиться на планете... Нежизнеспособные нации , рождающие мало детей...Вымрут... И на планете , под солнцем останутся лишь желающие продлить свои гены в Вечность...