Опрос: каждый восьмой россиянин пользуется гаджетами для контроля сна

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Каждый восьмой россиянин использует гаджеты для контроля сна, следует из результатов опроса компании Garmin и платформы онлайн-рекрутинга hh.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии