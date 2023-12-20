Катар передал МВД обвиняемого в хулиганстве мужчину

Катар передал МВД РФ стрелявшего в магазине Москвы россиянина Из Катара в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ был депортирован россиянин Марк Сергеев, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии