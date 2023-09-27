Коротченко призвал сбивать дроны США над Чёрным морем

Военный эксперт считает, что данные действия снизят опасность ракетных ударов по Крыму.Игорь Короткенко выразил мнение, что русская армия должна уничтожить хотя бы один беспилотник "Глобал Хоук" США, работающий в небе над нейтральными водами Чёрного моря.