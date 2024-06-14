Проект перепланировки квартиры должен быть согласован с банком

Проект перепланировки квартиры, приобретенной в ипотеку, должен быть согласован с банком. Обычно ремонт не требует одобрения финансового учреждения, но если изменения затрагивают технические характеристики жилья, это другое дело.
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