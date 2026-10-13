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Царьград

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Экс-главу района Артюхова задержали за ремонт на 15 млн

Экс-главу района Артюхова задержали за ремонт на 15 млн

Бывшего главу Колыванского района Евгения Артюхова задержали 12 октября, в те же дни обыски прошли у действующих и бывших подчинённых чиновника, включая первого заместителя главы района Людмилу Копылович и экс-заместителя Жанну Румынскую.

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