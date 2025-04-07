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Царьград

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Извержение вулкана Семеру: пепел поднялся на 4,3 км, жителей предупреждают

Извержение вулкана Семеру: пепел поднялся на 4,3 км, жителей предупреждают

В Восточной Яве, Индонезия, зафиксировано извержение вулкана Семеру. Пепел поднялся на высоту 4 476 метров, угрожая безопасности жителей.

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