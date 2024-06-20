Вот и пролетела смена "Пчелка" 🐝🐝🐝 Сегодня в "Золотом колосе" состоится гала-концерт, посвящённый закрытию первой смены лагеря труда и отдыха.
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Вот и пролетела смена "Пчелка" 🐝🐝🐝 Сегодня в "Золотом колосе" состоится гала-концерт, посвящённый закрытию первой смены лагеря труда и отдыха.