Россия повышает цены: прибыль от переработки нефти в Азии упала до многолетнего минимума

Консалтинговые компании уже включили в свои прогнозы сокращение объемов переработки на 300 тысяч баррелей в сутки в четвертом квартале, ожидая, что сокращение объемов переработки может снизиться еще на 100 тысяч баррелей в сутки, если текущая низкая маржа сохранится.