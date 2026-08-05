«Я упал и притворился мертвым» Нацисты устроили в СССР геноцид мирного населения. За что они уничтожили миллионы советских людей?
«Лента.ру» совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации продолжает цикл материалов «Без срока давности», посвященный преступлениям нацизма.
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""«Я упал и притворился мертвым» Нацисты устроили в СССР геноцид мирного населения. За что они уничтожили миллионы советских людей?"" :============================= Уже МАНИПУЛЯЦИИ и домыслы!!!... ТОТАЛЬНОЕ уничтожение населения РОССИИ (РСФСР) ... НАЦИСТАМИ, началось СРАЗУ ЖЕ, ... после 1922-ого года, КОГДА стала ФОРМИРОВАТЬСЯ Еврее-"большевитская" власть!... и где неприемлеммые для ИХ "элементы"... уничтожались СРАЗУ, "без колебаний, со всей революционной решимостью"!!.
А в Германии и Венгрии, формировалась...ТАКАЯ же власть.... Вот только с другим названием и лозунгами.
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