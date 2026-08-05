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«Я упал и притворился мертвым» Нацисты устроили в СССР геноцид мирного населения. За что они уничтожили миллионы советских людей?

«Я упал и притворился мертвым» Нацисты устроили в СССР геноцид мирного населения. За что они уничтожили миллионы советских людей?

«Лента.ру» совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации продолжает цикл материалов «Без срока давности», посвященный преступлениям нацизма.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;«Я упал и притворился мертвым» Нацисты устроили в СССР геноцид мирного населения. За что они уничтожили миллионы советских людей?&quot;&quot; :============================= Уже МАНИПУЛЯЦИИ и домыслы!!!... ТОТАЛЬНОЕ уничтожение населения РОССИИ (РСФСР) ... НАЦИСТАМИ, началось СРАЗУ ЖЕ, ... после 1922-ого года, КОГДА стала ФОРМИРОВАТЬСЯ Еврее-&quot;большевитская&quot; власть!... и где неприемлеммые для ИХ &quot;элементы&quot;... уничтожались СРАЗУ, &quot;без колебаний, со всей революционной решимостью&quot;!!.
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1 м.
Алексей Тан
А в Германии и Венгрии, формировалась...ТАКАЯ же власть.... Вот только с другим названием и лозунгами.
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1 м.