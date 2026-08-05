Алексей Тан

""«Я упал и притворился мертвым» Нацисты устроили в СССР геноцид мирного населения. За что они уничтожили миллионы советских людей?"" :============================= Уже МАНИПУЛЯЦИИ и домыслы!!!... ТОТАЛЬНОЕ уничтожение населения РОССИИ (РСФСР) ... НАЦИСТАМИ, началось СРАЗУ ЖЕ, ... после 1922-ого года, КОГДА стала ФОРМИРОВАТЬСЯ Еврее-"большевитская" власть!... и где неприемлеммые для ИХ "элементы"... уничтожались СРАЗУ, "без колебаний, со всей революционной решимостью"!!.