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Deathloop получила поддержку DLSS

Deathloop получила поддержку DLSS

На релизе Deathloop от Arkane Lyon поддерживала только технологию FSR от AMD, что расстроило многих, но теперь в игру добавили и привычную DLSS от NVIDIA.

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