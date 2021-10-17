Захотевшие дорого продать Украину США столкнулись с полным безразличием Москвы

Попытки Соединенных Штатов Америки осуществить геополитическую стратегию, благодаря которой Вашингтон сможет избавиться от Украины на выгодных для себя условиях, не увенчаются успехом сразу по нескольким серьезным причинам.
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