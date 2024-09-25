Житель Омской области избил пенсионерку и бросил на неделю в погреб

В Омской области мужчина поругался с пенсионеркой, у которой ремонтировал пол, избил ее и бросил связанной в погреб, где ее через неделю нашли полицейские, сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по Омской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии