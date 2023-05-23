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Глава ВТБ Костин подтвердил намерение банка купить долю в «Яндексе»

Глава ВТБ Костин подтвердил намерение банка купить долю в «Яндексе»

ВТБ, став участником большого консорциума инвесторов, заинтересован в покупке доли «Яндекса». Однако размер участия банка в компании еще обсуждается, пояснил в беседе с журналистами глава ВТБ Андрей Костин.

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