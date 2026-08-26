С 1 сентября для всех россиян, пользующихся телефонами, начнут действовать новые правила: Что изменилось.

Алекс Сэм

Классно ,особенно по поводу телефона или бумажника, прям представляю -приношу в отдел полиции найденный телефон или бумажник, а там пятью минутами раньше был хозяин который написал заявление о том, что принесённый мной телефон или бумажник у него украли. Простофиле который посеял свои вещи всё возвращается, полицейским очередное раскрытое дело в копилку, ну а челу который поступил по совести- статья. P.S. И кстати есть ещё такой способ развода- мошенники кладут на землю бумажник, а когда ты его поднимаешь тут же находится хозяин который заявляет что у него там было немереное количество наличных денег и если ты ему их сейчас не отдашь, то он тебя сдаст ментам.