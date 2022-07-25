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Вернер в списке трансферных целей «Ювентуса», но приоритет Аллегри – Мората

«Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Челси» Тимо Вернера. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, немец входит в список кандидатов на переход в туринский клуб, хотя приоритетной целью для усиления атаки главный тренер Массимилиано Аллегри считает Альваро Морату из «Атлетико».

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