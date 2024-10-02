Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки

Центральный округ стал первым в Москве по росту цен на новостройки Максимальный рост в сентябре отмечен в центре столицы, снижение — только в расположенном за МКАД Зеленоградском АО Рейтинг административных округов Старой Москвы по темпам роста цен на рынке новостроек (без учета элитного сегмента) по итогам сентября возглавил Центральный АО, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.