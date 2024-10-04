Появились кадры разгрома колонны ВСУ в Курской области

Противнику было нанесено огневое поражение.В 12-минутном видео запечатлен частичный разгром и отступление легкой бронегруппы Украины, состоящей из двух рот (19 единиц) бронеавтомобилей MRAP и БТРов, которые были атакованы парой БТР-82А 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.