Первые откровения Хэмилтона в «Феррари»: нашел вещи важнее 8-го титула и вторую молодость

Трансфер Льюиса Хэмилтона в «Феррари», пожалуй, самое громкое гоночное событие последних лет: после эпохи доминирования в «Мерседесе» семикратный чемпион в свои 40 принял новый вызов и отправился в Маранелло.
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