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Китай

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ВСНП проведет пресс-конференцию в преддверии ежегодной сессии

Пекин, 2 марта /Синьхуа/ -- Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/ проведет пресс-конференцию во вторник, за день до открытия своей ежегодной сессии, говорится в обнародованном в воскресенье официальном заявлении.

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