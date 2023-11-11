В России авиадебоширов хотят наказывать многолетним запретом на перелеты

Unsplash/Suhyeon Choi Авиадебоширы в России останутся без перелетов на три года. Такое наказание появится, если вступит в силу инициатива отечественных авиакомпаний – они уже направили обращение в Минтранс.
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